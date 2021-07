Devshayani Ekadashi 2021: देवशयनी एकादशी 20 जुलाई को, चार माह योग निद्रा में रहेंगे भगवान विष्णु

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 14 जुलाई। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चार माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इसे देवशयन कहा जाता है। भगवान विष्णु के निद्रा में होने के कारण सगाई, विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार जैसे समस्त मांगलिक कार्यो पर प्रतिबंध लग जाता है। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी 20 जुलाई 2021 मंगलवार को आ रही है।

English summary

Ashadha Shukla Paksha Ekadashi is known as Devshayani Ekadashi. Lord Vishnu goes to sleep on this day and wakes up after four months on Prabodhini Ekadashi.