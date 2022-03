पश्चिम बंगाल: राज्यपाल ने सीएम ममता को लिखा पत्र, बीरभूम हिंसा और विधानसभा के मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, 29 मार्च: एक बार फिर से हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सुर्खियों में है। राज्य के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में हुई हिंसा के बाद सियासी माहौल गर्माया हुआ है। टीएमसी और बीजेपी के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इस बीच अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता को पत्र लिखकर बातचीत के लिए जल्द से जल्द बुलाया है। खुद राज्यपाल ने अपना पत्र ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी साझा की।

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बीरभूम हिंसा और सोमवार को विधानसभा के अंदर टीएमसी-बीजेपी विधायकों के बीच हुई हाथापाई को लेकर पत्र लिखा है। धनखड़ ने अपने पत्र में लिखा कि बंगाल में अराजकता और हिंसा आसमान छू रही है। पत्र में उनकी ओर से कहा गया, "हाल ही में हुई घटनाए बढ़ी हुई अराजकता और हिंसा को चिंताजनक रूप से दर्शाता है, यह जरूरी है कि आप (ममता बनर्जी ) राजभवन में बातचीत के लिए जल्द से जल्द समय निकालें।"

WB Guv Shri Jagdeep Dhankhar has invited Chief Minister Smt. Mamata Bannerjee for interaction during the week at Raj Bhawan to deliberate worsening law and order in the state, particularly in view of alarmingly worrisome developments #RampurhatViolence & State Legislature. 1/3 pic.twitter.com/PNejmUwa8s