पश्चिम बंगाल कांग्रेस के महासचिव रोहन एस मित्रा ने अपने पद से दिया इस्तीफा, प्रदेश नेतृत्व पर उठाए सवाल

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता, जुलाई 14। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के महासचिव रोहन एस मित्रा ने बुधवार को पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है। रोहन एस मित्रा ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को एक खत लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। इस खत में उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि है कि वो अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में काम करने के लिए प्रेरित नहीं थे।

चापलूसों के कारण बंगाल में कांग्रेस का हुआ पतन- मित्रा

रोहन एस मित्रा ने इस खत में लिखा है कि आपके (अधीर रंजन चौधरी) चापलूसों की वजह से आपका और राज्य में पार्टी का पतन हुआ है, जो निकट भविष्य में पार्टी के पुनरुत्थान के कोई स्पष्ट संकेत भी नहीं देता। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल हुआ था। कांग्रेस ने वाम मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और एक सीट भी इस गठबंधन को नहीं मिली थी। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस विधानसभा में खाता तक नहीं खुला।

WB Congress Gen Secy Rohan Mitra resigns from his post; writes to party's state chief AR Chowdhury, 'The sycophants surrounding you have not only brought your downfall but also led to the ultimate downfall of the party in the state with no visible signs of revival in near future' pic.twitter.com/yviFecmKDt