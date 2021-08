मनी लॉन्ड्रिंग: TMC नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को ED ने किया तलब

West Bengal

कोलकाता, 28 अगस्त। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। शनिवार को मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को तलब किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला घोटाले के मामले में अभिषेक बनर्जी को 3 सितंबर और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 1 सितंबर को उनके बैंक विवरण के साथ तलब किया है। ईडी की ओर से इस मामले में कई अन्य लोगों को भी पेश होने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि कोयला घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी कोयला खदानों में कथित चोरी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। सीबीआई ने भी इस मामले में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी, अभिषेक की साली के पति अंकुश और ससुर पवन अरोड़ा को इसी वर्ष 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। अभिषेक की साली मेनका से पूछताछ के बाद कई अन्य नामों का खुलासा हुआ था। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई ने फरवरी में ही पूछताछ की थी।

Enforcement Directorate summons AITC General Secretary Abhishek Banerjee on 3rd Sept and his wife Rujira Banerjee on 1st Sept, along with others with their bank details, over Coal Scam issue.

