भावुक कर देने वाला Video... जब आखिरी सांस गिन रहे बाघ को फॉरेस्ट रेंजर ने बूंद-बूंद पिलाया पानी

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, मई 31: चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपना जमकर कहर बरपाया। तेज हवाओं के साथ उठे तूफान और बारिश ने पेड़ों सहित सड़कों पर खड़े पोल को धराशाही कर दिया। यहीं नहीं चक्रवाती तूफान 'यास' ने सुंदरबन को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इस तूफान से एक 11 साल के बाघ की मौत हो गई, जिसका भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस टाइगर को बचाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन वन विभाग उसमें सफल नहीं हो पाया और बाघ ने अपना दम तोड़ दिया।

'क्या शिकारी बनेगा रे तू': एक बंदर को पकड़ने में 5 चीतों की फूली सांसें, Video देख देंगे हिम्मत की दाद

This 11yr old male tiger is a victim of #CycloneYaas @ #SunderbanTigerReseve . It succumbed to death as it couldn't find food. The #ForestDepartment staff are trying to save the #Tiger by feeding it water & food, putting even their lives at stake. Salute🙏pic.twitter.com/tNgvYflNnp