पश्चिम बंगाल में कैसे बचेगी बीजेपी, नेताओं में सिर फुटव्वल, प्रदेश नेतृत्व पर उठ रहे हैं सवाल ?

Anjan Kumar Chaudhary

कोलकाता, 22 अप्रैल: पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। इसके चलते पिछले साल विधानसभा चुनाव में पार्टी लगभग मान कर बैठी थी कि ममता बनर्जी के शासन (बीजेपी के शब्दों में कुशासन) को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन, टीएमसी ने अपना प्रदर्शन ना केवल और बेहतर कर लिया, बल्कि भाजपा से तृणमूल में वापस लौटने वाले नेताओं की लाइन लग गई। हाल में दो उपचुनाव हुए हैं और भाजपा की तो लगभग मिट्टी ही पलीद हो चुकी है। ऐसे में पार्टी की आंतरिक गुटबाजी सतह पर आ चुकी है। प्रदेश नेतृत्व पर अनुभवहीनता के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली को संदेश दिया जा रहा है कि संभाल लो सरकार, नहीं तो केरल जैसी स्थिति के लिए हो जाओ तैयार।

Discord continues between BJP leaders in West Bengal, the situation is deteriorating, there is a demand for immediate intervention from the central leadership