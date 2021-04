कूचबिहार की घटना के लिए ममता ने CRPF को ठहराया जिम्मेदार, कहा- गृहमंत्री के निर्देश पर हुई फायरिंग

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। राज्य में 44 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच कूचबिहार के सितालकुची में एक पोलिंग बूथ पर जबरदस्त हंगामा हुआ है, जहां बवाल के बीच हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CRPF को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि CRPF ने ही 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है।

अमित शाह के निर्देश पर हो रहा है ये सब- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने 24 परगना के हिंगलगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सितालकुची में हुई हिंसा की खबर मुझे मिली है, वहां CRPF ने आज 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक शख्स की मौत सुबह हुई थी। ममता ने कहा कि CRPF से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर बंगाल में एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, जिसका प्रमाण आज की ये घटना है।

लाइन में खड़े वोटरों पर CRPF ने चलाई गोली- ममता

ममता बनर्जी ने कहा कि CRPF वालों ने लाइन में खड़े वोटरों को मार दिया है, इतना हिम्मत कहां से मिल रही है? ममता ने कहा कि बीजेपी जानती है कि वो बंगाल में हार रही है, इसीलिए वोटरों और हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है।

CRPF has shot dead 4 people in Sitalkuchi (Cooch Behar) today. There was another death in the morning. CRPF is not my enemy but there's a conspiracy going around under the instruction of Home Minister & today's incident is a proof: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/sDAdR86Zt7