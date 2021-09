कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला! अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता को लिखा खत, सख्त कार्रवाई की मांग

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 4 अगस्त। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद जिले में कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग की। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में अगर इस तरह की स्थिति होती है, तो यह सीएम के पद की बदनामी है। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों को क्षतिग्रस्त किया और लूटपाट भी की गई। कांग्रेस नेता ने इस मामले में सीएम ममता बनर्जी के हस्तक्षेप की मांग की है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख आरोपरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले भी इस मामले में सूचित किया है और एक बार फिर पुलिस और प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की मांग कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य में कानून व्यावस्था स्थापित करना और नागरिकों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो यह सीएम पद की गरिमा का अपमान है।

West Bengal Congress president Adhir Ranjan Chowdhury writes to CM Mamata Banerjee, over an attack on Congress workers allegedly by TMC activists in Murshidabad district; demands action

"If this kind of situation happens, it’s a discredit to the CM’s post," he writes. pic.twitter.com/wyXz2aefjX