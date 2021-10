कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ श्रद्धालुओं को दी दुर्गा पूजा पंडालों में प्रवेश की अनुमति

West Bengal

कोलकाता, 7 अक्टूबर। कोरोना वायरस संकट के बीच देशभर में आज (गुरुवार) से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में लोगों की भागीदारी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ बंगाल में लोगों को दुर्गा पूजा में शामिल होने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पहले अदालत ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे- कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी लोगों का फूली वैक्सीनेटेड (वैक्सीन की दोनों डोज) होना अनिवार्य होगा। वहीं, 45- 60 आयु वर्ग के लोग बड़े पूजा पंडालों में और 10-15 उम्र के बच्चों को छोटे पूजा पंडालों में जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि हाई कोर्ट ने श्रद्धालुओं को ये अनुमति सिर्फ पुष्पांजलि और सिंदूर खेला में भाग लेने के लिए दी है। बाकी समय पहले की तरह लोगों के पुजा पंडालों में जाने पर रोक लगी रहेगी।

West Bengal | Calcutta High Court allows people to offer 'Pushpanjali' and take part in 'Sindoor Khela' at Duga Puja pandals provided they are fully vaccinated. 45- 60 people allowed at large puja pandals and 10-15 people allowed at small puja pandals.