पश्चिम बंगाल पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिंसा पीड़ित परिवारों से की मुलाकात

West Bengal

कोलकाता, मई 4। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हिंसा का दौर शुरू हो गया है। 2 मई को जैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में प्रचंड जीत हासिल की तो राज्य में बीजेपी के दफ्तरों पर हमले शुरू हो गए। इन हमलों का आरोप टीएमसी पर लग रहा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हालात का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। जेपी नड्डा ने उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की, जो इन हमलों में मारे गए। इस दौरान नड्डा ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला।

आजाद भारत में ऐसी घटनाएं पहली बार देखी हैं- जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा कि आजाद भारत में चुनावी नतीजों के बाद इस तरह की हिंसा की तस्वीरें कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसका लोकतांत्रिक तरीके से जरूर जवाब देगी। जेपी नड्डा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह आगजनी की घटनाएं की हैं, उनसे हमें काफी हैरानी हो रही है, हमने ऐसी घटनाएं भारत के बंटवारे के वक्त सुनी थीं। हमने स्वतंत्र भारत में चुनाव परिणाम के बाद कभी ऐसी असहिष्णुता नहीं देखी।

We're committed to fight this ideological battle & the activities of TMC which is full of intolerance. We are ready to fight democratically. I will go to South 24 Parganas now and visit the houses of those workers later whose lives ended a few hours after the results: BJP chief