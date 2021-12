Varanasi: सुरक्षाकर्मी रोकते रहे, PM ने खोल दिया कार का दरवाजा, काशीवासी ने दी ये भेंट

Varanasi

oi-Vinay Saxena

वाराणसी, 13 दिसंबर: काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। फूलों की बौछार होती रही। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को देखकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मंत्रमुग्ध हो गए। कई लोग पीएम मोदी को उपहार देने के लिए खड़े रहे। इस दौरान एक शख्स पीएम मोदी को तोहफा देने की कोशिश करता हुआ उनकी कार के पास पहुंच गया, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे हटा दिया। पीएम ने उसे देखा और खुद कार का दरवाजा खोल दिया। पीएम मोदी के कार का दरवाजा खोलते ही शख्स उनके पास पहुंचा और उन्हें पगड़ी और अंगवस्त्रम भेंट किया। पीएम ने भी काशीवासी की भेंट ली और उनका अभिवादन स्वीकार किया।

अखिलेश ने बताई 'काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की क्रोनोलॉजी', किया ये ट्वीट

#WATCH | Locals gave a rousing welcome to PM Narendra Modi, showering flower petals and raising slogans of 'Modi, Modi' & 'Har Har Mahadev' in his parliamentary constituency Varanasi

The PM is on a two-day visit to the city to inaugurate Kashi Vishwanath Corridor project pic.twitter.com/155VrYjEpT