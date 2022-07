वाराणसी होगी एससीओ की सांस्कृति और पर्यटन राजधानी, बीजिंग में हुई घोषणा

Varanasi

oi-Pravinkumar Yadav

वाराणसी, 15 जुलाई : वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई है। ​बीजिंग में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में महासचिव झांग मिंग द्वारा गुरूवार को इसकी घोषणा की गयी। यह भी बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन की रोटेशन पॉलिसी के तहत सदस्य देशों के एक शहर को एक वर्ष के लिये सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया जाता है। इस वर्ष भारत देश के वाराणसी शहर को इसके लिये चुना गया है। सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक वाराणसी शहर एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी रहेगा।

एससीओ के सदस्य हैं आठ देश

एससीओ में दुनियां के आठ देश चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान पूर्णकालिक सदस्य हैं। ऐसे में एससीओ द्वारा सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी बनाए जाने के बाद वाराणसी का अब आठ देशों में दबदबा होगा। वहीं इसके चलते वाराणसी में रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावनाएं जतायी जा रही हैं। सूचना में बताया गया कि इस साल सितंबर में होने वाले समरकंद शिखर सम्मेलन में भारत उज्बेकिस्तान से एससीओ अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेगा। वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ फूड फेस्टिवल, एससीओ फिल्म फेस्टिवल सहित एससीओ के लिए संस्कृति के क्षेत्र में कई पहलों पर प्रस्ताव रखा है। एससीओ के महासचिव झांग मिंग द्वारा बताया गया कि इस बार समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के लिये जिस स्थान को तैयार किया जा रहा है उसे बाद में एससीओ पार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

#Varanasi will be the first city in Shanghai Cooperation Organisation region to be granted the rotating title of ‘Cultural & Tourism capital of SCO’ under a new mechanism during #India’s SCO Presidency from Sept 2022-Sept 2023, says SCO Secy Gen Zhang Minghttps://t.co/ZlQXqvKTHl pic.twitter.com/cntcrQG4KC