गुरु पूर्णिमा पर मंदिर और मठों में उमड़ी रही भारी भीड़, शिष्यों ने लिया गुरू का आशीर्वाद

Varanasi

oi-Pravinkumar Yadav

वाराणसी, 13 जुलाई : गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज सुबह से ही काशी के मंदिरों और मठों में भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मां गंगा में स्‍नान कर जहां लोगों ने मंदिरों में मत्था टेका वहीं अपने गुरु का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंदिर, मठ, आश्रम, और शिक्षण संस्थानों में शिष्यों ने अपने गुरूजनों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं गुरु पूर्णिमा पर्व को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। रेलवे स्टेशन बस अड्डा सहित बाजारों भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मी गश्त करते दिखाई दिए।

English summary

on the occasion of the guru purnima festival in varanasi, the disciples took the blessings of their guru