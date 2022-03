नई सरकार के गठन के साथ ही भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश, जानिए क्या कहते हैं समीकरण

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 22 मार्च। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सियासी हलचल नजर आने लगी है। मदन कौशिक को इस बार धामी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय मानी जा रही है। ऐसे में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर नए चेहरे को लाने पर विचार कर रही है। धामी कुमाऊं से आते हैं, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से बनना तय माना जा रहा है।

चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर बंशीधर भगत को सरकार और मदन कौशिक को संगठन में जिम्मेदारी दी थी। जिसमें मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मदन कौशिक के नेतृत्व में भाजपा संगठन ने चुनाव लड़ा। जिसमें पार्टी की 47 सीटें आई। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर ही पार्टी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हराने का आरोप लगाया। जिसके बाद आधा दर्जन विधायकों ने भितरघात का आरोप लगाया। ऐसे में अब सरकार के गठन के बाद पार्टी भी अपने स्तर से चुनाव की समीक्षा करेगी। जिससे पहले प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव होना तय माना जा रहा है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से तय माना जा रहा है। जिसमें पूर्व सीएम ​रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक विनोद चमोली का नाम लिया जा रहा है। ​जिनमें से किसी एक पर पार्टी दांव खेल सकती है। ये तीनों दावेदार लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। भाजपा ने इस समय अधिकतर पद कुमाऊं को दिए हैं। इनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और महाराष्ट्र के गर्वनर भगत सिंह कोश्यारी शामिल हैं। जिसके बाद अब पार्टी संतुलन बिठाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से ही बनाया जाना तय है।

ये नेता अब तक रहे प्रदेश अध्यक्ष

English summary

With the formation of the new government, the search for a new state president in BJP, know what the equation says