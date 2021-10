केदारनाथ में ही गर्भ गृह तक जाने की क्यों है छूट, क्या है केदारनाथ का इतिहास, जानें पूरी खबर

Uttarakhand

देहरादून, 7 अक्टूबर। चारधाम में यात्रियों की संख्या को लेकर लगाया गया प्रतिबंध हटते ही धामों में रौनक लौट आई है। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 2300 यात्रियों ने दर्शन किए। केदारनाथ में यात्रियों को गर्भ गृह के दर्शन करने की अनु​मति मिली है। जबकि बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन करते हैं। क्या है केदारनाथ में गर्भ गृह का दर्शन का लाभ। जानते हैं।

