उत्तराखंड में राज्य सरकार की रासुका के पीछे रणनीति को लेकर कांग्रेस क्यों हुई हमलावर, जानिए पूरा मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 5 अक्टूबर। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाने के जिलाधिकारियों को अधिकार को 3 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बीते कुछ समय में राज्य में हुई हिंसक घटनाओं, राज्य कर्मचारियों के आंदोलन और लखीमपुर खीरी की घटना के बाद उत्तराखंड में यह फैसला लिया है। जिसके बाद चुनावी साल में विपक्ष एक बार​ फिर राज्य सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है।



ये भी पढ़ें-उत्तराखंड में अनोखा आंदोलन अपनों के खिलाफ क्यों ड्यूटी करने को मजबूर हैं पुलिसकर्मी, जानिए क्या है मामला

English summary

Why did the Congress in Uttarakhand for the strategy behind the state government's Rasuka, know the whole matter