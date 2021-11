शीतकाल में कहां कर सकते हैं उत्तराखंड के चारों धाम के दर्शन, जानिए क्या है मान्यता

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 6 नवंबर। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चार विश्व प्रसिद्ध धाम हैं। चारों धामों में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जो कि हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक हैं। ग्रीष्मकाल में ही चारों धाम की यात्रा का संचालन होता है। जिसमें गंगोत्री धाम में मां गंगा, यमुनोत्री में मां यमुना, केदारनाथ में बाबा केदार और बद्रीनाथ में बदरी विशाल के दर्शन होते हैं। शीतकाल में चारोंधाम के कपाट बंद हो जाते हैं। इस दौरान मां गंगा उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव और यमुना मां खरसाली में विराजमान होती हैं। बाबा केदार रूद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ और भगवान बदरी विशाल पांडुकेश्वर जोशीमठ चमोली में आ जाते हैं। जहां 6 माह शीतकाल में पूजा अर्चना होती है। यहां पर भी श्रद्धालु शीतकाल में भी इन स्थानों पर होने वाली पूजा-अर्चना में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार लगातार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने में जुटी है।

