Uttarakhand weather:गंगोत्री व यमुनोत्री में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, आने वाले दिनों में ये रहेगा मौसम का हाल

उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में नए साल पर जमकर बर्फबारी हुई है। जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में 8 जनवरी से बारिश की संभावना जताई है।

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सर्दी की पहली बर्फबारी

उत्तराखंड के चार धामों में से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई है। जिससे काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं। इससे उत्तराखंड के निचले इलाकों में ठंड बढ़ने लग गई है। उत्तरकाशी जिले में नए वर्ष की पहली बर्फबारी गंगाघाटी में गंगोत्री, मुखवा, धराली, झाला, सुखी यमुनाघाटी में यमुनोत्री मंदिर सहित कई क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी बर्फबारी से सफेद चादर बिछी हुई है।

सात जनवरी तक प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना

उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड जारी है। मंगलवार को पहाड़ों में ऊंची चोटियों पर कुछ जगह बर्फबारी होने और मैदानों में कोहरे के साथ बर्फीली हवा चलने से अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री नीचे लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुसार, कड़ाके की ठंड और शीत की स्थिति अभी कुछ और दिन परीक्षा लेगी। सात जनवरी तक प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। इससे कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। हरिद्वार, रुड़की और ऊधमसिंह नगर में घना कोहरा छाने की संभावना है।

Uttarakhand on the new year. Due to which the coldness in the weather has increased. On the other hand, fog continues to wreak havoc in the plains. The Meteorological Department has expressed the possibility of rain in many areas of the state from January 8