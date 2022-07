Weather Alert:भारी गुजर सकते हैं अगले 4 दिन, चारधाम यात्रा बाधित, उत्तराखंड में मानसून का हाल

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 6 जुलाई। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी गुजर सकते हैं। देहरादून समेत 5 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी​ किया है। साथ ही 9 जुलाई तक दून, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, यूएसनगर, बागेश्वर, हरिद्वार, टिहरी में कहीं-कहीं बारिश तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इधर चारधामों में गंगोत्री यात्रा मार्ग को छोड़कर बद्रीनाथ, केदारनाथ व यमुनोत्री यात्रा मार्ग बाधित है। साथ ही भारी बारिश से प्रदेशभर में कई सड़कें बंद है।

चारधाम यात्रा मार्ग सिरोबगड़ के पास फिर से बाधित

चारधाम यात्रा मार्ग सिरोबगड़ के पास फिर से बाधित है। जो कि लगातार बंद हो चल रहा है। रुद्रप्रयाग ​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग के सिरोबगड़ के पास निरन्तर मलबा गिरने से एनएच अवरुद्ध है। साथ ही अन्य वैकल्पिक मार्ग भी बन्द हैं। ऐसे में यात्रा पूरी तरह से रूक गई है। पुलिस से सोशल मीडिया के जरिए यात्रा मार्गों के अपडेट लेते रहने की अपील की है। यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाबरकोट में एक बार फिर भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया है। ‌रात को हुई वर्षा के चलते डाबरकोट में भारी मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचा है। जिससे मार्ग बाधित हो गया है।

दो हादसे, एक महिला समेत तीन व्यक्तियों की मौत, एक लापता

उत्तराखंड में मंगलवार को दो हादसे सामने आए। जिनमें दो अलग-अलग कार दुर्घटनाओं में एक महिला समेत तीन व्यक्तियों की मौत हो गयी, तीन अन्य घायल हो गए, जबकि एक अन्य महिला लापता है। चमोली जिले के जोशीमठ में बदरीनाथ धाम के समीप मंगलवार तड़के एक कार गहरी खाई में गिर गई जिससे उसमें सवार एक महिला समेत दो व्यक्तियों की मौत हो गयी। कार में एक अन्य महिला भी थी जो लापता बताई जा रही है। हादसा बदरीनाथ धाम से तीन किलोमीटर पहले रडांग मोड़ के पास हुआ जब कार अचानक अनियंत्रित हो गई और 150 मीटर गहरी खाई में गिर गयी। एसडीआरएफ की टीम ने देहरादून के सह्रस्त्रधारा निवासी अरुण (34) और उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली कुमारी मोना (26) के शव खाई से बरामद किए। दूसरी घटना टिहरी जिले की बताई गई। एक कार के गहरी खाई में गिरने से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गयी और दिल्ली-एनसीआर के दो श्रद्धालु समेत तीन अन्य घायल हो गए। ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यासी के समीप हुए हादसे के समय श्रद्धालु केदारनाथ से लौट रहे थे। पुलिस और एसडीआरएफ ने मृतक और घायलों को खाई से बाहर निकाला। मरने वाले युवक की पहचान 23 वर्षीय निशांत के रूप में हुई है। घायलों को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है।

मोरी बाजार और आस पास के इलाकों में भारी नुकसान

उधर भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी जिले के मोरी बाजार और आस पास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बाजार की आधा दर्जन से अधिक दुकानों में मलबा घुसने की सूचना है। इसके अलावा सड़क पर खडे कई वाहन और पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षेत्रीय विधायक ने जिलाधिकारी से आपदा से निपटने के उपाय किए जाने की मांग की है। पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने बताया कि तेज बारिश से मोरी बाजार व आसपास पानी और मलवा आने लगा। सात दुकानों में मलबा घूस गया। लोगों की सजगता से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।

ये भी पढ़ें-केदारनाथ में मंदिर समिति उठाने जा रही बड़ा कदम, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार से की ये अपील

English summary

Weather Alert - Heavy may pass for the next 4 days, Chardham Yatra route disrupted, know what is the condition of Uttarakhand in monsoon