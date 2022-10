वो 30 सेंकेंड और सबकुछ खत्म, एवलांच हादसे से लौटकर आए रोहित भट्ट ने बताया कैसा था वो खौफनाक मंजर

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

"मैं और एवरेस्टर सविता मैम आने वाले समय में मावउंटेनर को लेकर बातचीत कर रहे थे। हम प्लान कर रहे थे कि एशिया या आस्ट्रेलिया में पर्वतारोहण करने जाएंगे। सुबह के करीब 8 से 8:15 का समय रहा होगा। अचानक से एवलांच आया और 30 से 40 सेकेंड में सब खत्म हो गया। मुझे भी मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड मिले जब मैंने खुद से एंकर हटा दिया। मैं भी क्रेवास में फंसा लेकिन किसी तरह बाहर निकल पाया। हमनें 4 बॉडी रिकवर की। आवाजें बहुत आ रही थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए।" उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में हुए हिमस्खलन के हादसे में सकुशल बचकर निकले टिहरी जिले के रोहित ने वन इंडिया से बातचीत में उस घटना के बारे में विस्तार से बताया है। जो उनके साथ हादसा हुआ है।

ये भी पढ़ें-Draupadi ka danda: एवलांच से टूट गए कई परिवार, कोई घर को इकलौता, किसी की 6 माह पहले हुई थी शादी

English summary

Those 30 seconds and everything is over, Rohit Bhatt, who came back from the avalanche accident, told how was that scary scene