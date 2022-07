उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरी पाना होगा और मुश्किल, एक की जगह अब दो परीक्षा करनी होगी पास, जानिए क्यों

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 27 जुलाई। उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए अब समूह ग की भर्ती परीक्षा में भी दो स्तरीय परीक्षाओं से गुजरना होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग अब समूह ग भर्ती को भी टू टियर एग्जाम व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए पहले प्री और फिर मुख्य परीक्षा लेने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है।

English summary

Now it will be difficult to get a government job in Uttarakhand, now instead of one, you will have to pass two exams, know why