उत्तराखंड: इस संस्थान के नाम एक और उपलब्धि, देश भर के जुटेंगे क्लाइंबर, यहां से एशियन,औलंपिक के लिए टीम का चयन

Uttarakhand

Pavan Nautiyal

देहरादून, 9 अगस्त। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जल्द ही नेशनल स्पोट्र्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आगामी 12 अगस्त से 14 अगस्त तक चैंपियनशिप में देश भर से करीब 250 क्लाइंबर प्रतिभाग करेंगे।

उत्तराखंड में क्लाइंबिंग प्रतियोगिता पहली बार आयोजित

उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 12 से 14 अगस्त तक नेशनल स्पोट्र्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी। प्रतियोगिता का आयोजन इंडियन माउंटेरिंग फाउंडेशन व निम कर रहे हैं। निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड में क्लाइंबिंग प्रतियोगिता पहली बार आयोजित हो रही है। यहां से एशियन व औलंपिक के लिए टीम चयनित की जाएंगी। प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 8 क्लाइंबर हैं, जिनमें पांच प्रतिभागी उत्तरकाशी से हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे।

प्रतियोगिताओं में सात टीमें प्रतिभाग करेंगी

चैंपियनशिप के दौरान स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग व बोल्डरिंग क्लाइंबिंग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिताओं में सात टीमें प्रतिभाग करेंगी। जिनमें पांच जोन ;साउथ,नोर्थ ईस्ट, वेस्ट, नार्थ ईस्ट,आर्मी सर्विसेज व पैरा मिलिट्री की टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता सब जूनियर,जूनियर व सीनियर वर्गों में आयोजित होगी।

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, भारत के प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों में से एक

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका नामकरण पहाड़ों के खासे शौकीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर किया गया। यह भारत के प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों में से एक है, जिसने एशिया भर में अपनी पहचान बनाई है। निम में देश का एक मात्र इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर है। नवंबर 2019 में इस इंडोर का निर्माण शुरू हुआ था। इसके अलावा संस्थान में देश की पहली 15 मीटर ऊंची इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग आर्टिफिशियल वॉल भी है। जहां प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेते हैं।

