महज 500 रुपये देकर जेल जा सकते हैं आप, सरकारी स्कीम से हैरत में पड़े लोग

Uttarakhand

oi-Jyoti Bhaskar

देहरादून, 01 अक्टूबर : क्या पैसे देकर खुद जेल जाया जा सकता है ? सुनने में ये सवाल भले ही अजीब लगे लेकिन भारत में एक प्रदेश की सरकार ने जेल को टूरिज्म और राजस्व का श्रोत समझा है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तराखंड में भाजपा सरकार 500 रुपये में जेल का कमरा मुहैया कराती है। जेल रूम ऑन रेंट की इस स्कीम में एक व्यक्ति पूरी रात जेल में बिताने का अनुभव हासिल कर सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जेल के कमरे किराए पर देने की स्कीम से चर्चा में हैं। जानिए पूरा माजरा--

English summary

You can rent a room in this Uttarakhand jail for just Rs 500 per day. Know about Bizarre Scheme of Uttarakhand Govt.