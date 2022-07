सिर्फ हैलो बोलने से ही साइबर क्रिमिनल नहीं उड़ा रहे खाते से पैसे, ये है असली वजह, आप भी रहें सावधान

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 28 जुलाई। क्या सिर्फ मोबाइल पर अनजान व्यक्ति के साथ बात करने और हेलो बोलने से ही आपके खाते से रकम उड़ाई जा सकती है। इस तरह के मामले साइबर क्राइम में सामने आने के बाद से ऐसी नई बहस छिड़ी हुई है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब सिर्फ हेलो बोलते ही आपके खाते से पैसे उड़ जाएंगे। जिसमें ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट्रस की मानें तो ऐसा नामुमकिन है। बिना आपके फोन को रिमोट में लिए कोई भी शातिर क्रिमिनल आपके खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। इस तरह के मामले साइबर पुलिस स्टेशन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं।

हेलो बोलते ही खाते से पैसे निकालने की शिकायत

बीते दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए जब पीड़ित का दावा था कि सेंकेंडांें में किसी से फोन पर बात करते ही खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं। पीड़ित का ये भी दावा था कि उन्होंने ओटीपी भी शेयर नहीं किया। रूडकी से भी एक मामला सामने आया। जिसामें सफीपुर निवासी उमेश मैन्दोला ने तहरीर देकर बताया कि 14 जुलाई को 6 बजे के आसपास अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। कॉल पर 40 से 50 सैकेंड के बीच बातचीत हुई थी। जिसके बाद फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में 27 हजार और 1666 रुपये खाते से निकलने की जानकारी मिली थी। एसबीआई के पोर्टल पर शिकायत करने पर 1666 रुपये तो रिफंड हो गए। लेकिन 27 हजार रुपये खाते में रिफंड नहीं हो पाए थे। मामले की जानकारी बैंक और साइबर सेल को दी थी। पुलिस ने ठगी के केस में एक खाता धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर ऐश्वर्य पाल ने बताया कि रूड़की क्षेत्र में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें फोन पर बातचीत करते ही अकाउंट से पैसे निकलने की शिकायत आ रही है। लेकिन ये केस जितना आसान दिख रहा है, उतना है नहीं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के सीओ अंकुश मिश्रा ने बताया कि सिर्फ कॉल उठाने से ठगी नहीं हो सकती है। इस पूरे प्रकरण में ठगों का पूरा होमवर्क होता है। ऐसे मामलों में साइबर ठग पहले आपके मोबाइल को हैक करेंगे जिसके लिए एनी डेस्क जैसे ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करवाते हैं। इसके बाद जैसे ही आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस साइबर ठगों के हाथों में आएगा तब आपका ध्यान बंटाने के लिए कॉल की चाल चली जाएगी। इतना ही नहीं इसके लिए शातिर ठग पहले किसी लुभावने ढंग से आपके मोबाइल फोन पर कोई लिंक भेज सकते हैं। इसके जरिए आपसे ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा। जिससे आपका फोन रिमोट में ठग ले लेगा। इसके बाद आपको एक कॉल किया जाएगा और यह सिर्फ आपका ध्यान बंटाने के लिए होगा कॉल के दौरान रिमोट कंट्रोल से आपके फोन को एक्सेस कर आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जाएगा इस तरह इन सभी बातों से भी सावधान रहना होगा। किसी भी तरह की ऐसे लिंक से सावधान रहना होगा जो कि इस तरह की फर्जी जानकारी या लालच दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें-15 मिनट में देहरादून से मसूरी, ये है दून मसूरी रोपवे की खूबियां, अब धरातल पर उतरेगी प्लानिंग, जानिए पूरा मसला

English summary

Cybercriminals are not blowing money from the account just by saying hello, this is the real reason, you should also be careful