सड़क पर भीख मांगने को मजबूर था 11 साल का मासूम, सच सामने आया तो निकला 'करोड़पति'

11 साल के शाहजेब के माता-पिता के गुजर जाने के बाद वह कलियर में भीख मांगने को मजबूर हो गया। लेकिन शाहजेब के दादा ने अपनी संपत्ति शाहजेब के नाम की हुई है। जिससे वह करोड़पति है।

Uttarakhand

कहते हैं कि किस्मत और समय कब किसका कहां पलट जाए। ये कोई नहीं जानता है। ऐसी ही कुछ 11 साल के मासूम शाहजेब की कहानी है। जो कि​ पिरान कलियर क्षेत्र में भीख मांगने को मजबूर था। लेकिन जब मासूम की सच्चाई सामने आई तो वह चंद सेकेंड में करोड़पति बन गया।

English summary

This is the story of 11 year old innocent Shahzeb. Who was forced to beg in Piran Kaliyar area. But when the truth of the innocent came to the fore, he became a millionaire in a few seconds.