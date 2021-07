पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भाजपा के 5 गणित समझिए

Uttarakhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

देहरादून, 4 जुलाई: उत्तराखंड भाजपा में 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी को सत्ता की कमान सौंपने के फैसले से थोड़ी असहजता जरूर दिख रही है, लेकिन पार्टी ने काफी सोच-समझकर चुनाव से ठीक पहले यह सिसासी दांव खेला है। चार महीने पहले तीरथ सिंह रावत को सत्ता की बागडोर सौंपने के बाद नए फैसले पर सवाल भले ही उठ रहे हों, लेकिन धामी पर बाजी लगाकर पार्टी ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की खेमेबाजी से निपटने की एक कोशिश जरूर की ही है, लगे हाथ विपक्षी कांग्रेस की राजनीति को भी हिलाने की चाल चल दी है। मोटे तौर पर देखें तो भाजपा नेतृत्व के इस फैसले के पीछे पांच तरह के गणित लग रहे हैं।

English summary

Pushkar Singh Dhami :By electing him as the CM of Uttarakhand, the BJP has made a bet to blunt the factionalism within the party and the tricks of the opposition Congress