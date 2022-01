उत्तराखंड में कोरोना पर सरकार सख्त, अब रात 10 बजे से लागू होगा कोविड कर्फ्यू, जानिए कैबिनेट के फैसले

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 5 जनवरी। उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बार फिर कोविड को लेकर सख्त कदम उठाया है। राज्य सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 40 बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिनमें कोविड को लेकर भी समीक्षा की गई। पहले सरकार ने रात में कोविड कर्फ्यू लगाया था। जिसका समय 11 बजे से 5 बजे तक रखा गया था, लेकिन अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही मास्क पहनने पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना के 505 नए केस आए हैं। जिसके बाद एक्टिव केस 1 हजार पहुंच गए हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा 253 केस देहरादून में आए हैं। बुधवार को उत्तराखंड के हर जिले से कोरोना के केस सामने आए हैं।

40​ बिंदुओं पर हुई चर्चा

बुधवार को धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जिसमें 40 ​महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर परिस्थितियां भिन्न होती हैं तो राज्य सरकार कड़े से कड़े निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगी। इसके अलावा जिन फैसलों पर मुहर लगी उनमें वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 15 सौ रुपए करने और शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किए गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजने का निर्णय लिया है। इसके ​अलावा कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में जल्द स्वास्थ नीति लाने पर भी विचार विमर्श किया गया है। राज्य के 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरो के पदों को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के फैसले-

English summary

The state government is strict on the increasing cases of corona in Uttarakhand, covid curfew will be implemented from 10 pm, know the decisions of the cabinet