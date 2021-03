सल्ट उपचुनाव: BJP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पूर्व CM त्रिवेंद्र का नाम पर पार्टी ने दी सफाई

Uttarakhand

देहरादून। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, कल यानी गुरुवार को पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। इस बीच उत्तराखंड सहित कई राज्यों में उपचुनाव भी साथ कराए जाएंगे जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। बुधवार को बीजेपी ने उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अपने 30 दिग्गज स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। लिस्ट की दिलचस्प बात यह है कि इसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नदारद है।

गौरतलब है कि राजनीतिक पार्टियां सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। सल्ट विधानसभा सीट विधायक सुरेंद्र जीना के निधन के बाद से खाली है, बीजेपी ने इस सीट से उन्हीं के भाई महेश सेना को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जबकि कांग्रेस ने यहां से गंगा पंचोली को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 30 नेताओं के नाम हैं लेकिन सूची में 4 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नहीं है।

हालांकि लिस्ट जारी होने के थोड़ी देर बाद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा सल्ट उपचुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। उनके नाम त्रुटिवश नाम सूची में प्रिंट होने में छूट गए थे। उन्हें पूर्व से ही स्टार प्रचारक सूची में सम्मिलित किया गया है।

स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ये नाम हैं शामिल

1- मदन कौशिक,

2- तीरथ सिंह रावत,

3- दुष्यंत कुमार गौतम,

4- रेखा अरुण वर्मा,

5- रमेश पोखरियाल निशंक,

6- अजय भट्ट,

7- अजय टम्टा,

8- राज्यलक्ष्मी शाह,

9- अनिल बलूनी,

10- नरेश बंसल,

11- अजेय कुमार,

12- धन सिंह रावत,

13- राजेंद्र भंडारी,

14- कुलदीप कुमार,

15- सुरेश भट्ट,

16- सुरेश जोशी,

17- सतपाल महाराज,

18- बंशीधर भगत,

19- हरक सिंह रावत,

20- बिशन सिंह चुफाल,

21- यशपाल आर्य,

22- अरविंद पांडे,

23- सुबोध उनियाल,

24- गणेश जोशी,

25- रेखा आर्य,

26- पूरण फर्त्याल,

27- दीवान सिंह बिष्ट,

28- बलवंत भौर्यालल,

29- चंदन राम दास,

30- महेश नेगी।

Bharatiya Janata Party (BJP) releases a list of star campaigners who will campaign for by-election to the Salt legislative assembly constituency in Uttarakhand.

The list doesn't contain the name of former CM Trivendra Singh Rawat. pic.twitter.com/Bp9VMxLgEu