वीकेंड पर गर्मी ने छूड़ाए पसीने, अब कुछ दिनों तक मिलेगी राहत, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 16 मई। वीकेंड पर भीषण गर्मी के प्रकोप के बाद अब कुछ दिन उत्तराखंड में राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इससे हल्की बारिश की संभावना है। इससे मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज के साथ बौछारें पड़ने व झोंकेदार हवा चलने की संभावना है।वीकेंड पर मैदानी इलाकों में तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। देहरादून समेत ज्यादातर मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है।

17 और 18 मई को बरसात के आसार

पिछले तीन दिन से मैदानी जिलों में पारा परेशान कर रहा है। रविवार को अधिकतम पारा वर्ष के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 मई को तेज हवाओं के साथ में बरसात के आसार हैं और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विज्ञान के अनुसार इन क्षेत्रों में बरसात के साथ कहीं कहीं बिजली गिरने एवं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं के चलते राज्य के पर्वतीय इलाकों में हवाओं का दबाव बन रहा है जिस वजह से आए दिन बरसात हो रही है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो उत्तराखंड में मानसून पहले ही पहुंच जाएगा। दरअसल अप्रैल से 31 मई तक की जो बारिश होती है वह प्री मॉनसून या फिर समर सीजन की बारिश के नाम से जाना जाता है। यदि मानसून 1 जून से पहले दस्तक देता है तो राज्य में भी मॉनसून पहले पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने 16 से 18 मई के दौरान कुमाऊं मंडल के बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें-चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन ही नहीं अब ये काम भी है जरूरी, नहीं तो दर्शन को करना होगा इंतजार

English summary

On the weekend, the heat has left the sweat, now there will be relief for a few days, know how the weather will be