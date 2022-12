Uttarakhand: सड़क बंद होने से बारातियों को चलना पड़ा पैदल, तो दूल्हे ने दिया धरना, इस तरह जताया विरोध

हल्द्वानी काठगोदाम रीठा साहिब को जोड़ने वाली सड़क को खोलने को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां से गुजर रही बारात का दूल्हा भी कांग्रेस के धरने को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर आ पहुंचा।

उत्तराखंड में मंगलवार को हुई एक बारात सबके लिए चर्चा का विषय बन गई।हल्द्वानी काठगोदाम रीठा साहिब को जोड़ने वाली सड़क के बंद होने से नाराज एक दूल्हा प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठ गया। जिसके बाद इस सड़क मार्ग की समस्या को लेकर सोशल मीडिया में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इस प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी समर्थन देने पहुंचे थे। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द सड़क निर्माण करवाये जानें कि मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया।

करीब 200 गांव प्रभावित, सड़क 15 नवंबर के बाद से बंद

मंगलवार को हल्द्वानी काठगोदाम रीठा साहिब को जोड़ने वाली सड़क को खोलने को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है रोड पूरी तरह से बंद हो चुकी है. जिससे करीब 200 गांव प्रभावित हुए हैं, लोग पैदल और दो पहिया वाहनों से अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं, कांग्रेसियों ने जल्द सड़क निर्माण करवाये जानें कि मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां से गुजर रही बारात का दूल्हा भी कांग्रेस के धरने को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर आ पहुंचा। बताया गया कि हैड़ाखान से लेकर रीठासाहिब तक करीब 200 गांवों की सड़क 15 नवंबर के बाद से बंद पड़ी है। मंगलवार सुबह दस बजे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सड़क को जल्द सुचारू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। मंगलवार को हैड़ाखान मार्ग बंद होने के कारण दूल्‍हे संग पूरी बरात को पैदल रास्‍ता पार करना पड़ा। जिसके बाद दूल्‍हा भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व अन्‍य कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठ गया।

