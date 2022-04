जानिए बुजुर्ग महिला पुष्पा मुंजियाल के बारे में सबकुछ, जिन्होंने राहुल गांधी के नाम की है अपनी पूरी वसीयत

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 6 अप्रैल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम अपनी सारी वसीयत करने वाली बुजुर्ग महिला पुष्पा मुंजियाल को लेकर कांग्रेसी समर्थकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पुष्पा मुंजियाल वही महिला हैं जिन्होंने अपनी पूरी वसीयत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम कर दी है। जिसमें 50 लाख से ज्यादा की एफडी और ज्वेलरी है। इस खबर के वायरल होने के बाद हर कोई पुष्पा मुंजियाल के बारे में जानने को उत्सुक हैं कि वह बुजुर्ग महिला कहां रहती है और उन्होंने ऐसा क्यों किया।

23 सालों से वृद्धाश्रम में रहती पुष्पा मुंजियाल

राहुल गांधी के नाम अपनी वसीयत करने वाली करीब 78 साल की पुष्पा मुंजियाल खुद 23 सालों से महिला वृद्धाश्रम में रहती हैं। जो कि देहरादून के डालनवाला इलाके में प्रेमधाम वृद्धाश्रम में रहती हैं।वह पांच हजार रुपये प्रतिमाह वृद्धाश्रम का किराया भी देतीं हैं। रिटायरमेंट के बाद वह मई 1999 से प्रेमधाम में रह रही हैं। वर्ष 2005 में एक घटना में उनकी आंखें चलीं गई। अब वह देख नहीं पाती हैं। उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से अब तक जो भी संपत्ति अर्जित की थी, सब राहुल गांधी के नाम कर दी है। संपत्ति के नाम पर उनके पास 50 लाख रुपये की एफडी और 10 तौले सोना और कुछ अन्य पॉलिसी हैं। उनकी तीन बहनें हैं। सभी विवाहित हैं और उनके बच्चे भी हैं। एक भाई भी था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मुंजियाल अपनी संपत्ति का वसीयतनामा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर सौंप चुकी हैं।

सरकारी स्कूल की शिक्षिका रहीं हैं पुष्पा मुंजियाल

पुष्पा मुंजियाल एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका रहीं हैं। जो कि अविवाहित हैं। वे राहुल गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हैं। उन्‍होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश की आजादी से लेकर आज तक, हमेशा आगे बढ़कर देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी हैै। चाहे इंदिरा गांधी हों या चाहे राजीव गांधी, उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। जबकि सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी ने देश सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया है। बुजुर्ग महिला ने यह भी कहा कि उनके पिता के देश के प्र​थम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से भी करीबी संबंध रहे थे। वसीयतनामा प्रस्तुत करते हुए कहा कि कि मेरे देहांत के बाद मेरी पूरी संपत्ति का मालिकाना हक उन्हें सौंप दिया जाए। बताया गया बुजुर्ग महिला के नाम 50 लाख से ज्यादा की एफडी और ज्वेलरी है, जिसके हकदार अब राहुल गांधी होंगे। पुष्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह पिछले 9 वर्षों से जो भी बैंक में एफडी कराई है, उसमें एफडी के नॉमिनेशन में राहुल गांधी का नाम भी पहले से ही डलवाया हुआ है।

दून अस्पताल को दान दी थी 25 लाख रूपए की एफडी

पुष्पा मुंजियाल देहरादून के खुड़बुड़ा स्थित गुरू नानक इंटर कॉलेज में शिक्षिका रह चुकी हैं। रिटायरमेंट के बाद 2011 में उन्होंने 25 लाख रूपए दून अस्पताल को दान दी थी। यह रकम एफडी के रूप में दून अस्पताल को दी गई थी। दानकर्ता की शर्त है कि अस्पताल मूल रकम खर्च नहीं करेगा। इससे मिलने वाला सालाना ब्याज मरीजों की सुविधाओं में खर्च किया जाएगा। पुष्पा मुंजियाल के राहुल गांधी के नाम अपनी वसीयत करने के बाद अब ये रकम अस्पताल प्रबंधन के हाथ से खिसक गई हैं।

English summary

Know everything about the elderly woman Pushpa Munjiyal, who has given her complete will in the name of Rahul Gandhi