आईएमए से पासआउट हुए 314 कैडेट्स, देश की सेना में बने अफसर, बन गया इतिहास

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से 314 कैडेट्स पासआउट होकर आज देश की सेना में अफसर बन गए। बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जनरल योगेंद्र डिमरी पासिंग आउट परेड की सलामी ली।

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

Today, 314 cadets passed out from the Indian Military Academy (IMA) in Dehradun and became officers in the country's army. Lieutenant General Yogendra Dimri, GOC-in-Chief, Central Command, as the Reviewing Officer, took the salute of the passing out parade.