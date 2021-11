पूर्व सीएम हरीश रावत के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड से उड़ी भाजपा की नींद, चुनावी साल में बदलनी होगी रणनीति

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 6 नवंबर। उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे पूर्व सीएम हरीश रावत के ​सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। चुनावी साल में जिस तरह से हरीश रावत भाजपा को टारगेट कर ​त्यौहारों और भाजपा के बड़े चुनावी कार्यक्रमों के दौरान अपने दांव खेल रहे हैा उससे भाजपा को अपनी रणनीति पर नए सिरे से फोकस करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जिसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। पीएम के केदारनाथ दौरे के दौरान हरीश रावत ने शिवालय और गौ शाला में जाकर भाजपा के कार्यक्रम को मिलने वाली कवरेज को भी काफी हद तक अपनी और करने में कामयाब हुए हैं।

हिंदू वोटर पर नजर

उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहां साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों का अपना वोटबैंक है। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद को हमेशा जोड़ती आ रही है। साथ ही हिंदू वोटर भाजपा का कैडर वोट भी माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर केदारनाथ पुर्ननिर्माण पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा हाईकमान खास फोकस करता आ रहा है। लेकिन इस बार उत्तराखंड में भाजपा के हिंदुत्व की छवि को कांग्रेस काउंटर करने में जुटी है। इसके लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने मोर्चा खोला हुआ है।

शिवालय में जलाभिषेक, गौ माता को भोग लगाया

सबसे पहले गणेश गोदियाल को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनाव में श्री गणेश का नारा दिया। उसके बाद गणेश गोदियाल को गणेश अवतार में भी लाकर भाजपा को टारगेट किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले खुद हरीश रावत केदारनाथ पहुंच गए। जहां भोले के रंग में रंगे हुए नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी के केदारनाथ पहुंचने के साथ ही शिवालयों में पूजा अर्चना और भजन शुरू कर दिए। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार ने शिवमंदिर में पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजा के दौरान गौ शालाओं में जाकर गौ माता को भोग लगाया। साफ है कि हरीश रावत सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को चुनाव में ​भुनाने की कोशिश में जुट गई है। जो कि भाजपा के लिए बड़ा चेलेज हो सकता है।

पीएम दौरे को लेकर हमला

पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस जमकर हमलावर है। पीएम मोदी के गर्भगृह में पूजा प्रसारण को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को हिंदू मान्यताओं के खिलाफ और पूजा के सीधा प्रसारण कर परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया है।

हरीश रावत का कहना है कि

English summary

In Uttarakhand, the soft Hindutva card of former CM Harish Rawat caused the BJP to sleep, strategy will have to be changed in the election year