चारधाम यात्रा पर निकलें तो यहां की गंगा आरती देखना न भूलें, रह जाएगा सपना अधूरा

Uttarakhand

देहरादून, 19 मई। चारोंधाम के कपाट खुलते ही उत्तराखंड में हर तरफ भक्तिमय माहौल हो जाता है। हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ​​​जैसे​ विश्व प्रसिद्ध चारधाम में एक बार पहुंचने के लिए लोग सालभर मन्नत मांगते हैं। ऐसे में अगर चारधाम यात्रा करने का आपको मौका मिल रहा है तो आप चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ावों पर गंगा आरती में भी शामिल होकर आनंदित महसूस करेंगे। गंगोत्री धाम की गंगा आरती तो खास है ​ही लेकिन रास्ते में गंगा आरती में शामिल होकर यहां का भक्तिमय माहौल आपको आंन​द के सा​थ ही आकर्षित करेगी। जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी की गंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।

English summary

If you go on Chardham Yatra, do not forget to see the Ganga Aarti here, the dream will remain incomplete.