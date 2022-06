घूमने फिरने के साथ ट्रैकिंग करने की कर रहे प्लानिंग तो पहुंच जाइए उत्तराखंड की इन 5 वादियों में

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 4 जून। गर्मी सताने लगी है। ऐसे में हर कोई पहाड़ की शांत और ठंडी वादियों में आना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर ट्रैकिंग करने को मिल जाए तो फिर रोमांच से दिल खुश हो जाए। आज हम आपको बता रहे हैंं उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए फेमस डेस्टिनेशन, जहां पहुंचकर आपको एडवेंचर के साथ ही प्रकृति की सुेदरता का एहसास हो जाएगा। ये सभी जगह गर्मियों में समय बिताने के लिए सबसे बेहतर विकल्प रहता है।

ये भी पढ़ें-गर्मी की छुट्टी में घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग तो उत्तराखंड में ये हैं 5 डेस्टिनेशन, जहां मिलेगा आपको सूकून

English summary

If you are planning to do trekking along with roaming, then reach these 5 plaintiffs of Uttarakhand