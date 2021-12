दूसरे राज्यों की मदद से उत्तराखंड में कैसे होगा भाजपा का मिशन 60 प्लस पूरा, जानिए

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 9 दिसंबर। उत्तराखंड में मिशन 60 प्लस के लिए भाजपा ने संगठन स्तर से पूरी ताकत झौंक दी है। इसके लिए केन्द्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएल संतोष ने देहरादून आकर सरकार और संगठन से फीडबैक लेने के साथ ही खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार-प्रसार तक की जिम्मेदारी, रिपोर्ट और मॉनिटरिंग के लिए संगठन महामंत्री ने उत्तराखंड के बाहर के कार्यकर्ताओं को बुलाने का निर्णय लिया है। जिससे किसी भी तरह की सिफारिश या काम में दखलअंदाजी न हो सके। इसके लिए वार रूम तैयार किया जाएगा। जिसमें दूसरे राज्यों से भाजपा के विश्वस्त कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें-यशपाल आर्य और उनके बेटे के काफिले पर हुए हमले का मामला, अब कैबिनेट मंत्री ने लगाए कांग्रेस पर ये गंभीर आरोप

English summary

How BJP's mission 60 plus will be accomplished in Uttarakhand with the help of other states, know