flashback 2022: उत्तराखंड की सियासत में भाजपा ने तोड़ डाले सारे मिथक, 2022 ने रचा इतिहास

उत्तराखंड के इतिहास में अब तक कोई दल दोबारा सत्ता रिपीट नहीं कर पाया था। भाजपा ने 22 साल के अब तक के सारे मिथक तोड़ते हुए रिपीट करते हुए दोबारा सत्ता हासिल की।

Whenever there is mention of the year 2022 in the politics of Uttarakhand, first of all it will be a matter of myth which the BJP created history by breaking. Breaking all the myths of 22 years, BJP regained power again by repeating.