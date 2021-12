देवस्थानम बोर्ड: पुरोहितो को क्यों नहीं भाया भाजपा सरकार का ये फैसला, जानिए अंदर की पूरी कहानी

Uttarakhand

देहरादून, 2 दिसंबर। देवस्थानम बोर्ड को राज्य सरकार ने भंग तो कर दिया लेकिन अब पंडा समाज में नई व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। ​सरकार ने फिलहाल पुरानी व्यवस्था बहाल करने की बात की है। हालांकि जब तक सरकार इस पर कोई आदेश जारी नहीं कर लेती, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है। ऐसे में सरकार का चारधाम और मंदिरों के लिए क्या रोडमैप है। इसको लेकर भी पुरोहित समाज आशंकित नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने भले ही देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया हो लेकिन तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि सरकार को पुरानी व्यवस्था के तहत बद्री केदार मंदिर कमेटी बीकेटीसी को फिर से एक्टिव करना चाहिए। यहां पर ये जानना भी जरुरी है कि आखिर सरकार देवस्थानम बोर्ड की स्थापना क्यों की थी, और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी।

