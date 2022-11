Uttarakhand congress करन माहरा के वायरल बयान से मचा हड़कंप, भाजपा पर लगाया चरित्र हत्या की साजिश करने का आरोप

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के एक बयान ने सोशल मीडिया में हड़कंप मचा दिया है। करन माहरा एक कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं करन माहरा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों को भेजा है जो कि कांग्रेस में कार्यकर्ता बनकर कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं करन माहरा ने भाजपा पर कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का वायरल बयान

कांग्रेस में रहकर अपनी गर्लफ्रैंड को भाजपा ज्वाइन करा रहे

प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा यहीं नहीं रूके करन माहरा ने आरोप लगाया कि भाजपा के सीनियर नेताओं ने एक साजिश के तहत कुछ ऐसे लोगों को कांग्रेस ज्वाइन कराई है जो कांग्रेस में रहकर भाजपा की रणनीति का हिस्सा बने हुए हैं। माहरा ने कहा कि ऐसे लोग कांग्रेस में रहकर अपनी गर्लफ्रैंड को भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने अपने कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए सही लोगों को पहचानने की अपील की है। करन ने कांग्रेस में रहकर एक दूसरे पर किचड़ उछालने वाले कार्यकर्ताओं को पहचानने की बात की है। करन माहरा ने एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपिंग सेल घुस आए हैं। वो दिखाते खुद को कांग्रेसी हैं लेकिन कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। इस प्रयास में जुटे हैं।

जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा, उसे ये लोग चरित्र हत्या करने की कोशिश करेंगे

करन माहरा ने अपने कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कहा कि अपनी-अपनी सुरक्षा कर लेना। इस प्रकार के लोग तुमारा चरित्र हनन करने का प्रयास करेंगे। करन माहरा ने कहा कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा, उसे बीजेपी के भेजे हुए ये लोग चरित्र हत्या करने की कोशिश करेंगे। करन माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें अमित शाह आए हुए थे। जिसमें अमित शाह ने अपने विधायकों को कहा कि सत्ता पाने और कांग्रेस को कमजोर करने का एक ही तरीका है, सीधा चरित्र हत्या करना। करन माहरा ने आगे कहा कि यही लोग कांग्रेस में बैठे कुछ लोग कर रहे हैं जो कि दिन में कांग्रेस भवन में तो रात में भाजपा के नेताओं से मिलते हैं। करन माहरा ने ये भी कहा कि ऐसे लोग खुद कांग्रेस में दिखते हैं और अपनी गर्लफ्रैंड को बीजेपी ज्वाइन कराते हैं। ऐसे लोगों से कांग्रेस को बचाने की जरूरत है।

English summary

A statement by Uttarakhand Congress State President Karan Mahara has created a stir in the social media. Karan Mahara was seen making serious allegations against the BJP while addressing his workers in an event. Not only this, Karan Mahara accused BJP that BJP has sent some such people in Congress who are trying to weaken Congress by becoming workers. Not only this, Karan Mahara has accused the BJP of plotting character assassination of Congress leaders.