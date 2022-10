Uttarakhand अपनी ही सरकार में विधायक की अधिकारी नहीं सुन रहे आवाज, भाजपा के इस MLA को नहीं मिल रहा आवास

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड में टिहरी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक किशोर उपाध्याय की सुनवाई अपनी ही सरकार में नहीं हो रही है। विधायक ने एक पहल करते हुए जनता के बीच में रहने के लिए टिहरी मुख्यालय में एक सरकारी आवास की मांग की लेकिन प्रशासन ने अब तक विधायक को कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया है। प्रशासन का तर्क है कि विधायक के प्रोटोकॉल के तहत कोई आवास उपलब्ध नहीं है। राज्य संपत्ति विभाग से इसको लेकर गाइडलाइन मांगी गई है।

ये भी पढ़ें- Uttarakhand मोदी और योगी के बाद अब उत्तराखंड के सीएम धामी भी शुरू करने जा रहे ये अभियान, ऐतिहासिक होगा ये कदम

English summary

Officials of MLA are not listening in their own government, this MLA of BJP is not getting housing Kishore Upadhyay official residence