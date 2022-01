हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखाकर भाजपा ने एक तीर से साधे कई निशाने, जानिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी

Uttarakhand

देहरादून, 17 दिसंबर। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर कर भाजपा ने एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की है। हरक सिं​ह लंबे समय से पार्टी के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिसको हाईकमान ने कड़ा संदेश दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने साफ कर दिया कि पार्टी के अंदर परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात अलग है कि हरक सिंह के भाजपा से जाने के बाद चुनाव में कितना नुकसान पार्टी को होता है। ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा।

