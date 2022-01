उत्तराखंड में टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले से उड़ी नेताओं की नींद, जानिए क्या है मामला

Uttarakhand

देहरादून, 11 जनवरी। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस आने वाले दिनों में टिकटों को लेकर तस्वीर साफ कर देगी। लेकिन टिकट बंटवारे से पहले उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे के एक बयान ने दावेदारों की मुश्किल बढ़ा दी है। जिसमें उन्होंने एक परिवार से एक टिकट के फॉर्मूले को अपनाने की बात की है। कांग्रेस के अंदर उत्तराखंड में एक टिकट एक परिवार का फॉर्मूला लागू न करने की मांग चल रही थी, जिसको लेकर बीते दिनों प्रदेश स्तर के नेताओं ने अपनी स​हमति जताई थी, लेकिन अब हाईकमान के नए इशारे ने ऐसे नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जो कि अपने परिवार को राजनी​ति में उतारना चाहते थे।

