गैरसेंण नहीं देहरादून में होगा विधानसभा सत्र, 14 जून से होगा धामी सरकार का पहला बजट सत्र

देहरादून, 4 जून। विधानसभा सत्र को लेकर लंबे समय से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। धामी सरकार का पहला बजट सत्र अब देहरादून में ही आयोजित होगा। जो कि 14 जून से आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल के अनुसार सत्र मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगा।

विधानसभा का बजट सत्र 14 से 20 जून तक देहरादून में आयोजित होगा। विधानसभा सचिवालय ने शुकवार को सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल के अनुसार सत्र मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। इससे पहले पहले सरकार सत्र का आयोजन 7 जून से गैरसैंण में कराने का बात की गई थी। लेकिन पहले राज्यसभा का चुनाव फिर चारधाम यात्रा में पुलिस फोर्स तैनात करने और अन्य कई समस्याओं के सामने आने के बाद सरकार ने बजट सत्र को अब देहरादून में ही कराने का निर्णय लिया है। जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है।

