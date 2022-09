Ankita Bhandari case: तीन दिन एसआईटी के लिए सबसे अहम, तीनों आरोपियों से उगलवाएगी असली कहानी, ये है अहम कड़ी

Uttarakhand

देहरादून, 30 सितंबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस के लिए तीन दिन सबसे अहम माने जा रहे हैं। कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मिलने के बाद अब एसआईटी तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी। इस बीच पुलिस क्राइम सीन रिक्रेट कर आरोपियों से पूरा सच उगलवाने की कोशिश करेगी। इधर अंकिता के दोस्त पुष्प के बयान भी दर्ज हो गए हैं। जो कि इस केस में अहम कड़ी साबित होंगे।

