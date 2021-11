21 साल बाद क्या कमाल कर पाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार, जानिए क्या है मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 17 नवंबर। उत्तरप्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड को 21 साल हो गए हैं, ऐसे में परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में 21 साल बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार केन्द्र में मोदी, यूपी में योगी और उत्तराखंड में धामी की सरकार से उत्तराखंड के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर गुरुवार 18 नवंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक होगी। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ विश्वविद्यालय के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे।

