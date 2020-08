पिथौरागढ़: तेज बारिश में भरभराकर गिरा मकान, मासूम बच्चों समेत तीन की मौत

Uttarakhand

oi-Rahul Goyal

पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां चैसर गांव में शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े चार बजे एक मकान भरभराकर गिर गया। इस हादसे में मकान के अंदर सो रहे परिवार के चार लोग दब गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और लोगों की मदद से रेस्क्यू कर चारों को बाहर निकाला। जिसमें दो मासूम बच्चों समेत पिता की मौत हो गई। जबकि एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, पिथौरागढ़ जिले के विन विकासखंड के चैसर गांव में शुक्रवार की सुबह खुशाल नाथ का मकान गिर गया। इस घटना में घर में सो रहे खुशाल नाथ (28), धनंजय (07) और निकिता (05) की मौके पर ही मौत हो गई। खुशाल नाथ की पत्नी निधि (25) गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक आरएस रौतेला, एसडीआरएफ और पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य कर घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

Uttarakhand: A man and his two children died after their house collapsed in Chaisar village of Pithoragarh district earlier this morning. Wife of the man admitted to a hospital after sustaining injuries. District Administration and Police team present at the spot. pic.twitter.com/2dsBGkIvVj