लंच के नाम पर दफ्तरों से गायब रहने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं, जानिए क्यों मचा हड़कम्प

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 12 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन मूड में हैं। कुछ दिनों पहले अधिकारियों पर गाज गिराने वाले सीएम ने अब अपने एक आदेश से पूरी ब्यूरोक्रेसी और कर्मचारियों के बीच हड़कम्प मचा दिया है। दरअसल योगी ने अब यह फरमान जारी किया है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी लंच के नाम पर आधे घंटे से ज्यादा समय तक कार्यालय से गायब नहीं रह सकता है। यदि कोई कर्मचारी और अधिकारी ऐसा करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

English summary

Yogi government's baton on the employees who were missing from the offices in the name of lunch