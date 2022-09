रेलवे ट्रैक को पैदल पार कर रही थी महिला तभी सामने से आ गई सुपरफास्ट ट्रेन, फिर जो हुआ वो वीडियो में देखें

Uttar Pradesh

oi-Kapil Tiwari

फिरोजाबाद, सितंबर 09। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा होते-होते टल गया है। दरअसल, यहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक महिला ट्रेन के नीचे आते-आते बची है। जीआरपी के कर्मचारी की मुस्तैदी के चलते महिला को ट्रेन के आने से पहले बचा लिया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

ट्रेन के नीचे आते-आते बची महिला

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर चार नंबर प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन से उतरी थी और रेलवे ट्रैक को ही पार करके दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, लेकिन इसी दौरान सामने से सुपरफास्ट ट्रेन आती दिखी। ट्रेन को देख महिला के होश उड़ गए और वो जल्दी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला से चढ़ा नहीं गया।

स्टेशन मास्टर और जीआरपी अधिकारी ने बचाया महिला को

इस दौरान स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले स्टेशन मास्टर की नजर उस महिला पर पड़ गई। महिला ने भी मदद के लिए चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान जीआरपी के एक अधिकारी की भी नजर महिला पर पड़ गई। स्टेशन मास्टर और जीआरपी अधिकारी महिला की तरफ दौड़े और उसके जल्दी से उपर खींच लिया। इस दौरान महिला को खींचने और ट्रेन के आने में सिर्फ कुछ सेकेंड का ही फासला रह गया था।

Firozabad, UP | We spotted a woman crossing the railway line as a train neared. While I ran from one end, another railway official ran from the other. He was able to get to her just in time. She was saved: GRP Constable, Shivlal Meena pic.twitter.com/t5XwvTyajQ