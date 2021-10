यूपी में राजभर के साइकल पर सवार होने से क्या भाजपा पर होगा बुरा असर?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 20 अक्टूबर: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छोटे दलों के साथ गठबंधन शुरू करके अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पहली बार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। उसने उस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसे 2014 और 2017 के चुनावों में यूपी में भाजपा की बड़ी जीत का एक बड़ा किरदार माना जाता है। वैसे सुभासपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने पहली बार भाजपा को टेंशन में नहीं डाला है। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में भी कई सीटों पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें की थीं। लेकिन, इस बार की कहानी अलग है। उन्होंने बीजेपी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी पार्टी से हाथ मिलाया है।

