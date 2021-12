पश्चिमी यूपी में अखिलेश के सहारे अपनी चौधराहट बरकरार रख पाएंगे जयंत ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 09 दिसंबर: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासत का रुख करवट लेती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी के बीच गठबंधन एक आकार ले रहा है। मेरठ में सपा-रालोद की संयुक्त महारैली के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उत्तर प्रदेश का इतिहास बताता है कि यूपी के साथ ही केंद्र में भी विपक्ष को सत्ता का स्वाद चखाने में चौधरी चरण सिंह की अहम भूमिका रही थी। वर्ष 1967 में कांग्रेस तक को तोड़कर वह यूपी के सीएम बने थे। वेस्ट यूपी में रुतबा रखने वाले चौधरी चरण सिंह का परिवार (जयंत चौधरी) अब प्रदेश की राजनीति में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ अब एक मंच पर आ गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी वेस्ट यूपी में परिवार की चौधराहट को कायम रख पाएंगे।

English summary

Will Jayant be able to maintain his chauvinism in western UP with the help of Akhilesh?